Rutas de Salta: piden circular con precaución por neblina y baches

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este sábado 23 de mayo, aunque las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por presencia de neblina matinal, baches, animales sueltos y sectores con mantenimiento vial.

Uno de los tramos más comprometidos es la Ruta Nacional 34, especialmente entre Pichanal y Embarcación, donde advirtieron por baches de grandes dimensiones, banquinas irregulares y tránsito de camiones. También pidieron precaución entre Tartagal y Salvador Mazza, debido al deterioro general de la calzada.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del Río Pescado, se mantiene circulación reducida a media calzada por trabajos de mantenimiento, con tránsito guiado por personal vial.

Por otra parte, en la Ruta Nacional 68, que conecta el Valle de Lerma con los Valles Calchaquíes, recomendaron manejar con cuidado por calzada irregular y posibles deslizamientos en sectores turísticos como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

También solicitaron extremar cuidados en la Ruta Nacional 51, camino a la Puna salteña, por sectores resbaladizos, baches y maquinaria trabajando cerca de San Antonio de los Cobres.

Desde Defensa Civil recordaron que el estado de las rutas puede modificarse de acuerdo a las condiciones climáticas y recomendaron consultar los reportes actualizados antes de viajar.