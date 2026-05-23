Rutas de Salta: piden circular con precaución por neblina y baches

El informe actualizado de este sábado 23 de mayo advierte complicaciones en distintos tramos de rutas nacionales y provinciales de Salta por neblina, calzadas deterioradas y trabajos viales.
 
Salta23/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este sábado 23 de mayo, aunque las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por presencia de neblina matinal, baches, animales sueltos y sectores con mantenimiento vial.

Uno de los tramos más comprometidos es la Ruta Nacional 34, especialmente entre Pichanal y Embarcación, donde advirtieron por baches de grandes dimensiones, banquinas irregulares y tránsito de camiones. También pidieron precaución entre Tartagal y Salvador Mazza, debido al deterioro general de la calzada.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del Río Pescado, se mantiene circulación reducida a media calzada por trabajos de mantenimiento, con tránsito guiado por personal vial.

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Por otra parte, en la Ruta Nacional 68, que conecta el Valle de Lerma con los Valles Calchaquíes, recomendaron manejar con cuidado por calzada irregular y posibles deslizamientos en sectores turísticos como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

También solicitaron extremar cuidados en la Ruta Nacional 51, camino a la Puna salteña, por sectores resbaladizos, baches y maquinaria trabajando cerca de San Antonio de los Cobres.

Desde Defensa Civil recordaron que el estado de las rutas puede modificarse de acuerdo a las condiciones climáticas y recomendaron consultar los reportes actualizados antes de viajar.

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