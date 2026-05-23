Pasos fronterizos: cuáles están habilitados y dónde hay demoras

La actualización oficial sobre los pasos fronterizos de Salta y Jujuy informó que este sábado 23 de mayo la mayoría de los cruces internacionales se encuentran habilitados, aunque algunos presentan demoras y advertencias por cuestiones climáticas.

Uno de los puntos con mayor atención es el Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, habilitado de 9 a 19.15 en horario de invierno. Allí recomendaron circular con extrema precaución debido a la probabilidad de tormentas y condiciones meteorológicas inestables que podrían afectar el tránsito normal.

En tanto, el Paso Socompa permanece cerrado, mientras que el Paso Sico está habilitado únicamente para transporte de cargas.

Por otra parte, desde el reporte indicaron que el paso de Aguas Blancas-Bermejo y el sector de Puerto Chalanas presentan demoras por controles fronterizos.

Los pasos habilitados durante esta jornada son:

Aguas Blancas – Bermejo : habilitado las 24 horas.

: habilitado las 24 horas. Salvador Mazza – Yacuiba : habilitado las 24 horas.

: habilitado las 24 horas. El Condado – La Mamora : habilitado las 24 horas.

: habilitado las 24 horas. Misión La Paz – Pozo Hondo : habilitado de 7 a 20 horas.

: habilitado de 7 a 20 horas. Paso de Jama: habilitado con restricciones climáticas.

Además, se informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.