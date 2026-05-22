Aprueban redeterminaciones de precios para obras en Capital y Orán

El Gobierno de Salta aprobó nuevas redeterminaciones de precios para obras públicas en establecimientos educativos y asistenciales de la provincia.

Entre las resoluciones publicadas figuran trabajos de refacciones varias en los colegios N° 5080 y N° 5082 de Capital, además de obras en la E.E.T. N° 3141 “Dimitri Mendeliev”.

También se aprobó una actualización de precios para la obra de readecuaciones eléctricas y cambio de cubierta en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, en el departamento Orán.

Las medidas fueron dictadas por la Secretaría de Obras Públicas y publicadas en el Boletín Oficial de este viernes.