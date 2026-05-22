Martinelli evocó a Güemes y reclamó mayor firmeza política frente a Nación

El abogado laboralista Guillermo Martinelli volvió a cuestionar con dureza al Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias políticas y sociales que, a su entender, podrían profundizarse en caso de una reelección del presidente Javier Milei.

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, Martinelli sostuvo que parte de la sociedad mantiene expectativas sobre una posible mejora económica en los próximos meses y consideró que eso podría fortalecer políticamente al oficialismo. “Hay mucha gente que piensa que había que tener paciencia y que la esperanza no se fue”, expresó.

Sin embargo, el abogado afirmó que una eventual continuidad del actual modelo implicaría “la profundización de la situación actual” y aseguró que luego “ya será tarde” para revertir algunas consecuencias económicas y sociales.

Así, también apuntó contra distintos sectores políticos y gobernadores provinciales, entre ellos el mandatario salteño Gustavo Sáenz, al considerar que actualmente no existe una postura firme frente a las decisiones del Ejecutivo nacional.

Martinelli se refirió al reciente debate por los subsidios de la denominada “zona fría”, al advertir que la quita de beneficios afectaría a sectores vulnerables del norte argentino. “Hay provincias con mucha pobreza que van a tener que pagar el doble del gas”, sostuvo.

Asimismo, señaló que las provincias podrían adoptar una posición más confrontativa frente al Gobierno nacional si actuaran de manera conjunta en defensa de sus intereses regionales. En ese marco, calificó como una “extorsión” la relación política y financiera entre Nación y las provincias.

Finalmente, el abogado realizó una comparación histórica con la figura de Martín Miguel de Güemes para remarcar la necesidad de mayor firmeza política y defensa de los intereses provinciales frente al poder central.