“El objetivo es que el 70% sea pobre y el 30% esté bien”, la advertencia de Martinelli

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el abogado laboralista Guillermo Martinelli se refirió al rumbo del Gobierno nacional, y señaló que las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei representan un cambio “inédito” en la política argentina.

Martinelli sostuvo que “ningún presidente elegido democráticamente” había planteado como objetivo “terminar con el Estado”, y afirmó que las políticas actuales se ubican “fuera de lo normal y lo habitual” en la historia reciente del país.

En su análisis, también cuestionó las decisiones económicas y sociales del Ejecutivo, al mencionar recortes que —según expresó— afectan a jubilados, trabajadores de la salud y el sistema universitario. En ese sentido, advirtió sobre el impacto en la situación económica general y afirmó que una parte importante de la población enfrenta dificultades para llegar a fin de mes.

El abogado consideró que el proyecto político en curso busca una transformación estructural del país, señalando que implica “terminar con la idiosincrasia que tenía la Argentina en su forma de vivir”.

Asimismo, planteó que las políticas actuales podrían derivar en una mayor desigualdad social, al sostener que se estaría configurando un escenario en el que “una gran parte de la población quede en situación de pobreza. Es un sádico”.

Finalmente, Martinelli evitó atribuir incapacidad al presidente, aunque aseguró que existe una definición ideológica clara en el rumbo del Gobierno. También dirigió críticas al ministro de Economía, al que acusó de sostener una visión “radicalizada” de la economía, en el marco de un debate político cada vez más polarizado.