Chicoana celebrará el 25 de Mayo con una feria colonial y actividades culturales

La jornada “Chicoana, Sabores y Tradición” se realizará este 23 de mayo en la plaza General Güemes con feria de emprendedores, música, números patrios y chocolatada para toda la comunidad.
Municipios22/05/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

La localidad de Chicoana se prepara para vivir una jornada especial en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo con la realización de la Feria Colonial “Chicoana, Sabores y Tradición”.

La propuesta tendrá lugar el próximo 23 de mayo, de 14:00 a 19:00, en la plaza General Güemes y reunirá a emprendedores, instituciones y vecinos en una tarde dedicada a las tradiciones y la cultura popular.

2025-07-08-velada-patriotica-35foto-Lucas-Tedesco-1024x682La Viña realizará la segunda edición de la Velada Artística “Le canta a la Patria”

Según informaron desde la organización, el evento contará con la participación de feriantes y productores regionales, quienes ofrecerán artesanías, comidas típicas y distintos emprendimientos locales.

Además, se presentará la Banda de Música Infantil de la Policía de Salta y habrá números alusivos a la fecha patria, con actividades artísticas y recreativas pensadas para toda la familia.

La jornada incluirá también una chocolatada comunitaria para compartir entre los asistentes, en un ambiente que busca rescatar las costumbres y el espíritu de las celebraciones tradicionales.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Chicoana junto a distintas áreas municipales y organismos comunitarios, con el acompañamiento de la Policía de Salta y la Secretaría de Turismo local.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail