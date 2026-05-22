Chicoana celebrará el 25 de Mayo con una feria colonial y actividades culturales

La localidad de Chicoana se prepara para vivir una jornada especial en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo con la realización de la Feria Colonial “Chicoana, Sabores y Tradición”.

La propuesta tendrá lugar el próximo 23 de mayo, de 14:00 a 19:00, en la plaza General Güemes y reunirá a emprendedores, instituciones y vecinos en una tarde dedicada a las tradiciones y la cultura popular.

Según informaron desde la organización, el evento contará con la participación de feriantes y productores regionales, quienes ofrecerán artesanías, comidas típicas y distintos emprendimientos locales.

Además, se presentará la Banda de Música Infantil de la Policía de Salta y habrá números alusivos a la fecha patria, con actividades artísticas y recreativas pensadas para toda la familia.

La jornada incluirá también una chocolatada comunitaria para compartir entre los asistentes, en un ambiente que busca rescatar las costumbres y el espíritu de las celebraciones tradicionales.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Chicoana junto a distintas áreas municipales y organismos comunitarios, con el acompañamiento de la Policía de Salta y la Secretaría de Turismo local.