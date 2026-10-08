ARCA removió a la administradora de la Aduana de Orán

La medida forma parte de una reorganización de autoridades aduaneras del interior del país. María Paola del Valle Alani continuará en la dependencia oranense, aunque ya no como administradora.
 
Municipios08/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

aduana

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en distintas aduanas del interior del país que alcanzan directamente a Orán. La decisión fue publicada este jueves mediante la Disposición 136/2026.

El organismo dio por finalizadas las funciones de María Paola del Valle Alani como administradora de la Aduana de Orán y estableció que continuará desempeñándose en esa dependencia en una función “acorde a la categoría”. 

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La misma disposición incorpora movimientos en las aduanas de Formosa, Santo Tomé y Tucumán. En el caso oranense, el instrumento publicado no identifica a un nuevo administrador que reemplace a Alani.

ARCA encuadró las modificaciones dentro de sus atribuciones de organización y administración interna y aclaró que los cambios no afectan la estabilidad de los agentes de planta permanente.

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