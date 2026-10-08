ARCA removió a la administradora de la Aduana de Orán

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en distintas aduanas del interior del país que alcanzan directamente a Orán. La decisión fue publicada este jueves mediante la Disposición 136/2026.

El organismo dio por finalizadas las funciones de María Paola del Valle Alani como administradora de la Aduana de Orán y estableció que continuará desempeñándose en esa dependencia en una función “acorde a la categoría”.

La misma disposición incorpora movimientos en las aduanas de Formosa, Santo Tomé y Tucumán. En el caso oranense, el instrumento publicado no identifica a un nuevo administrador que reemplace a Alani.

ARCA encuadró las modificaciones dentro de sus atribuciones de organización y administración interna y aclaró que los cambios no afectan la estabilidad de los agentes de planta permanente.