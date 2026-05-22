La Viña realizará la segunda edición de la Velada Artística “Le canta a la Patria”

La comunidad de La Viña celebrará este viernes la segunda edición de la Velada Artística “La Viña le canta a la Patria”, una propuesta cultural y artística organizada en el marco de las actividades patrias de mayo.

El evento se realizará desde las 19:30 en el Salón Municipal y reunirá a artistas locales, grupos folclóricos, estudiantes y familias en una noche dedicada a la música, las expresiones tradicionales y los homenajes patrióticos.

Según informaron los organizadores, durante la jornada habrá presentaciones de grupos invitados, números alusivos a la fecha patria, participación de alumnos de la promoción 2026 y actividades protagonizadas por padres y niños del Cuerpo Infantil.

La velada es organizada por el Cuerpo Infantil, la Promo Legend 26 y la Operación Comunitaria D.P.O.C., con el objetivo de promover espacios de encuentro y fortalecer las tradiciones culturales de la localidad.

Además, se informó que la entrada tendrá una colaboración de 2.000 pesos para quienes deseen asistir a la actividad.