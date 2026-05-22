La Viña realizará la segunda edición de la Velada Artística “Le canta a la Patria”
Municipios22/05/2026Agustina Tolaba
El encuentro cultural se llevará a cabo este viernes en el Salón Municipal de La Viña y contará con presentaciones folclóricas, números alusivos y participación de estudiantes y familias.
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La actividad se realizará el sábado 23 de mayo en San Carlos, de 10 a 18 horas, e incluirá circuito de la cadena de valor de la miel, charlas de concientización, feria de productores y patio gastronómico.
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