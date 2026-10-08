Ruta 9: Nación ratificó la baja de los radares de Vaqueros por incumplimientos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) rechazó el recurso presentado por la Municipalidad de Vaqueros y ratificó la baja de la homologación y autorización de uso de cuatro cinemómetros instalados sobre la Ruta Nacional 9. La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 326/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Nación.

Los equipos habían sido autorizados en 2022. Dos correspondían a los kilómetros 1612,3 y 1612,4, mientras que otros dos funcionaban en el kilómetro 1613,3, en ambos sentidos de circulación. La ANSV había intimado al municipio para que presentara los certificados de verificación periódica y, ante la falta de respuesta dentro del plazo establecido, dispuso su baja.

Vaqueros pidió reconsiderar la decisión respecto de dos dispositivos y posteriormente presentó certificados vigentes. Sin embargo, el organismo nacional entendió que esa documentación llegó después de dictada la baja y sostuvo que el municipio había incumplido la obligación de remitirla oportunamente para permitir el control oficial. Los otros dos equipos, según reconoció la propia comuna, habían sido retirados por modificaciones viales.

Finalmente, la ANSV rechazó el recurso y confirmó la disposición anterior en todos sus términos. Con esta resolución quedó agotada la vía administrativa, aunque el municipio conserva la posibilidad de avanzar por vía judicial o mediante un recurso de alzada.