San Lorenzo capacitó a motociclistas en conducción segura y entregó cascos

La Municipalidad de San Lorenzo, junto con la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia, realizó una clínica de conducción segura para motociclistas, con instancias teóricas y prácticas orientadas a reducir conductas de riesgo.

Durante la capacitación se trabajó sobre mantenimiento preventivo de las motos, uso correcto del casco, postura y técnicas de conducción. Luego, los participantes realizaron ejercicios personalizados de aceleración, frenado y equilibrio, además de maniobras con obstáculos.

La actividad estuvo a cargo de instructores de Seguridad Vial junto con personal de la Dirección de Tránsito municipal. Desde la Provincia señalaron que, con este tipo de jornadas, ya son 55 los municipios alcanzados por capacitaciones vinculadas a seguridad vial.

Al finalizar, quienes cumplieron con los requisitos establecidos para participar de la clínica recibieron un casco, como parte de la propuesta destinada a fomentar una conducción más segura entre quienes utilizan motocicletas.