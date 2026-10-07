San Lorenzo: desalojaron un sector del canal Isasmendi tras denuncias de robos

La Municipalidad de San Lorenzo coordinó un operativo junto a efectivos de la Comisaría Décima en el sector del canal Isasmendi, en barrio San Rafael, después de reiterados reclamos de vecinos vinculados con la ocupación del espacio público y situaciones de inseguridad.

La intervención se concentró debajo del puente y en inmediaciones de las vías, donde había personas en situación de calle, colchones, mesas y estructuras precarias. Durante el procedimiento se dispuso el desalojo del sector ocupado, según informó oficialmente el municipio.

Desde la comuna señalaron que los vecinos habían denunciado robos en la zona y la sustracción de luminarias y cestos de residuos de la plaza ubicada junto al canal. Esos hechos fueron mencionados como parte de los reclamos que motivaron el operativo, aunque el comunicado no atribuye individualmente esos delitos a las personas desalojadas.

La intervención también tuvo un objetivo preventivo de cara a la temporada de lluvias. La Municipalidad advirtió que la acumulación de residuos podía obstruir el canal Isasmendi, que recibe un importante caudal de agua durante las tormentas, y afectar su normal escurrimiento.