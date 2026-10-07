La Merced: 30 trabajadores de una calera reclaman por sueldos y seguridad laboral

Imagen de archivo: Nuevo Diario

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) realizó este miércoles una protesta en La Merced por la situación de unos 30 trabajadores de la calera Simón Hoyos. Pablo Loto, referente del sindicato, explicó en N&N por Aries que el conflicto incluye reclamos salariales, condiciones de trabajo y cuestiones vinculadas con la seguridad.

“Nos tocó hoy manifestarnos y hacer pública la situación lamentable que vienen atravesando los compañeros, no solamente en cuanto a condiciones laborales y seguridad, sino también ante el incumplimiento salarial”, sostuvo Loto. Según afirmó, los trabajadores vienen acumulando atrasos y el gremio decidió acompañarlos con una movilización que comenzó en plaza Gorruchaga y continuó hacia la empresa.

AOMA anticipó que solicitará formalmente la intervención de la autoridad laboral para abrir una instancia de negociación. Loto aseguró que el sindicato ya había intentado mantener conversaciones directas con el responsable de la firma, pero que esos encuentros no prosperaron.

“Nos ha dejado plantados, por así decirlo, en varias oportunidades. Así que ya vamos escalando en lo que nosotros podemos hacer”, señaló.

El dirigente contrastó la situación de las explotaciones tradicionales con el crecimiento que atraviesan otros segmentos de la minería salteña. Consultado sobre dónde se concentran actualmente los mayores problemas laborales, identificó particularmente a los sectores de cal y boratos. “Te diría que en el borato y cal” es donde el sindicato deberá concentrar mayor trabajo, indicó.