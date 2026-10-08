El drama de la pasta base detrás del homicidio en zona oeste de Salta

Hoy finalizó el juicio por el asesinato de Nicolás Guerra, y fue condenado por su muerte Juan Antonio Zamora de 38 años por el delito homicidio simple con exceso de legítima defensa. La pena fue de tres años y cuatro meses de prisión efectiva que continuará cumpliendo con arresto domiciliario hasta tanto quede firme la sentencia. El tribunal que dictó la condena estuvo integrado por Cecilia Flores Toranzos, Mónica Mukdsi y Leonardo Feans.

El caso muestra el flagelo de la pasta base y la utilización de la situación de vulnerabilidad de los adictos. En diálogo con Aries, la hermana de la víctima de 23 años aseguró que el asesino es dealer y que pagó a los testigos para que falsearan los hechos, aprovechándose de que son adictos a la droga.

El homicidio fue la mañana del 24 de enero de 2025 en la zona oeste alta de Salta capital, en un sector denominado “el terraplén”, donde colindan los barrios Asunción y Villa Los Sauces. En el lugar se vende, compra y consume el derivado de la cocaína, un residuo venenoso que deja el narcotráfico cuando circula por la provincia.

“Zamora estaba vendiendo para un chico llamado Chibán”, comenzó contando Reina, la hermana de Nicolás al iniciar el relato de lo sucedido. Según ella, ese día a las 8 de la mañana los sobrinos, los Isasmendi, fueron a buscar a Nicolás a la casa para contarle que les habían robado y cuando fueron los tres a reclamar, Zamora los esperaba armado. Al parecer estaba prevenido porque se había peleado con los hermanos la noche anterior, asunto que aparentemente Nicolás desconocía.

“Lo van a buscar a mi hermano, lo sacan de la casa de mi madre, de ahí de Villa Asunción (…) él tenía que salir a trabajar ese día con el señor Don Méndez, de San Silvestre, él lo llevaba a cortar pasto, él siempre hacía changuitas con este señor para poder mantener a su hijo de 4 años. Y bueno, se lo llevaron engañado…”, se lamentó.

“Zamora estaba esperando directamente a matar con un puñal. Primero le tira a uno de los Isamendi, cerca del cuello, y en el pecho también le tira a Sacha y después lo termina matando a mi hermano que no tenía nada que ver. Le termina dando en el corazón directamente, o sea que no fue en defensa, porque mi hermano no tiene ningún rastro de que hayan peleado”, agregó Reina.

Asidua venta de drogas en el lugar

Al finalizar el juicio estuvieron la madre, las hermanas y una sobrina de Nicolás Guerra, quienes detallaron cómo es vivir en un lugar donde hay constantes problemas de seguridad, a raíz de la venta de drogas y el consumo de la sustancia altamente adictiva.

Las mujeres refirieron que hace poco tiempo le pidieron al intendente Emiliano Durand hacer una limpieza en la zona. “A Nicolás no le pudimos pintar una estrella en el lugar donde cayó, no le podemos prender una vela porque está todo tomado por el comercio de droga”.

En ese punto del barrio hay asaltos a toda hora: “pasan los chicos y quedan descalzos, los dejan patapila, en boxer. Es una inseguridad total”, lamentaron las mujeres.