Rescataron a un aguilucho herido en Campo Quijano

Un aguilucho que presentaba una aparente lesión en una de sus alas y no podía volar fue rescatado en Campo Quijano. Una vecina encontró al ave en la vía pública y decidió ponerla a resguardo antes de trasladarla hasta una dependencia policial.

Según el informe policial, la mujer advirtió la presencia del ejemplar luego de escuchar a sus perros ladrar. Al salir de su vivienda observó que el ave tenía dificultades para volar debido a una posible lesión.

El personal policial señaló que, por sus características, podría tratarse del mismo aguilucho cuya presencia había sido difundida días atrás a través de redes sociales.

Ante la situación tomó intervención el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, quien dispuso que se realizaran las actuaciones correspondientes y que el animal permaneciera resguardado hasta recibir asistencia especializada.

Posteriormente se estableció contacto con Estación de Fauna, desde donde se indicó el traslado del aguilucho a la Reserva Natural, que cuenta con asistencia veterinaria para evaluar su estado y brindarle la atención necesaria.

Una vez cumplidas las medidas urgentes para proteger al animal, Escalante dispuso que las actuaciones sean remitidas a la Fiscalía Contravencional para continuar con la tramitación del caso.