Último día para visitar la exposición artística y literaria del Mayo Cultural en El Galpón

Este viernes será el último día para disfrutar de la exposición artística y literaria organizada en el marco del programa “Mayo Cultural: Legado y Esperanza” en El Galpón.

La propuesta se desarrolla en el Salón Cultural Ing. Rodolfo Clérico y reúne trabajos realizados por alumnos de distintos niveles educativos y participantes de talleres artísticos de la localidad.

Entre las muestras destacadas se encuentra “Feliz cumple mi querido Galpón”, integrada por dibujos elaborados por estudiantes de nivel primario. También forma parte de la exposición “Mi pueblo, semblanzas añoradas del ayer”, con relatos y producciones literarias de instituciones secundarias y terciarias.

Además, los visitantes pueden recorrer “Pinceladas de nuestra gente”, una muestra conformada por obras realizadas por alumnos del curso de pintura.

La actividad forma parte de las celebraciones culturales impulsadas por el municipio y busca fortalecer la participación comunitaria, además de promover el arte y la identidad local.

La exposición permanecerá abierta hasta las 21:00, con entrada libre para toda la comunidad.