Nueva terminal: aseguran que será un polo comercial y moderno para pasajeros

Por Aries, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, se refirió a las propuestas presentadas para la remodelación integral de la terminal de ómnibus de la ciudad y aseguró que en los próximos días se conocerá qué empresa se quedará con la concesión de la obra.

Según explicó el funcionario, actualmente una comisión municipal se encuentra evaluando los proyectos presentados por dos empresas nacionales: Flecha Bus y Andesmar.

El funcionario remarcó que se trata de “una obra transformadora y necesaria”, al sostener que desde hace muchos años no se realiza una inversión importante en la terminal salteña.

Además, vinculó el proyecto con las obras previstas para el ingreso a la ciudad, especialmente sobre avenida Asunción, donde la Municipalidad prevé ejecutar una intervención integral con una inversión estimada en 6.700 millones de pesos.

Según detalló, los trabajos incluirán la recuperación de la calzada, mejoras en espacios verdes, nuevas dársenas, paradores y obras de iluminación en los accesos a los barrios.

Chalabe explicó que la remodelación de la terminal apunta a adaptarse a las nuevas formas de viajar y comprar pasajes. “Hoy los pasajes prácticamente se sacan de manera online, de manera digital. Entonces entendemos que las terminales hoy son grandes centros comerciales”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo espacio buscará revitalizar toda la zona y combinar servicios de transporte con propuestas comerciales y gastronómicas para pasajeros y acompañantes.

Respecto a los tiempos de ejecución, indicó que el plazo estimado para la obra supera los 18 meses y que desde el municipio solicitaron precisiones sobre el cronograma dentro del pliego licitatorio para brindar mayor claridad a los vecinos.