EDESA trabaja para restablecer el servicio tras los daños provocados por el viento y los incendios

EDESA informó que sus equipos técnicos continúan trabajando en distintos puntos de la provincia para reparar las instalaciones eléctricas afectadas por los fuertes vientos y los incendios registrados durante la jornada.

Desde la empresa señalaron que las tareas se desarrollan de manera simultánea en las zonas más comprometidas, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible y garantizar la seguridad de los vecinos.

Asimismo, solicitaron a la población extremar las precauciones y evitar acercarse a cables caídos o instalaciones eléctricas dañadas, dando aviso inmediato a los canales oficiales ante cualquier situación de riesgo.