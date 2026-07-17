Alerta por viento Zonda: caída de postes obliga a cortar calles en Cerrillos

Mientras continúa vigente la alerta por viento Zonda en Salta Capital y todo el Valle de Lerma, comenzaron a registrarse las primeras consecuencias del fenómeno. Hace instantes, vecinos de Cerrillos enviaron a la producción de Aries imágenes que muestran la caída de postes en distintos sectores de la localidad.

Uno de los puntos más afectados es la intersección de calle Los Crespines y avenida Las Calandrias, donde el tránsito fue interrumpido de manera preventiva debido al riesgo que representan los postes caídos y el intenso viento.

En el lugar trabaja personal de la Policía de Salta, que impide el ingreso de vehículos para evitar accidentes, mientras se espera la intervención de los equipos correspondientes para remover los obstáculos y garantizar la seguridad.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular, ya que las fuertes ráfagas continúan afectando distintos sectores de la provincia, donde también se registran incendios, caída de árboles y cortes de energía eléctrica.