“Me encanta ser intenso y seguir abriendo puertas al turismo”: Salta lanzó la conexión directa con Río de Janeiro

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó el lanzamiento de la nueva conexión aérea directa entre Salta y Río de Janeiro, que comenzará a operar el próximo 17 de diciembre, y destacó que se trata de un hito histórico para la provincia.

“Hoy damos un paso muy importante para nuestra querida Salta, algo histórico: por primera vez en la historia nuestra provincia va a tener conexión directa con Río de Janeiro”, afirmó Sáenz durante el acto oficial.

El mandatario resaltó que esta nueva ruta se suma a las ya existentes con Lima, Asunción y Panamá, lo que posiciona a Salta como la principal provincia del NOA y NEA en conectividad internacional. En ese sentido, subrayó la importancia del turismo como motor de desarrollo económico para la región.

Sáenz remarcó que la apertura de esta conexión aérea representa una oportunidad clave para el sector turístico, especialmente para guías, hoteles y la gastronomía local. “Hoy hacemos un gol, como nos gusta el fútbol, y empatamos el partido entre Brasil y Argentina”, expresó.

El gobernador agradeció a la empresa GOL Linhas Aéreas por la implementación del nuevo vuelo y destacó el impacto cultural y económico del vínculo con Brasil, al que definió como una oportunidad de intercambio de tradiciones, gastronomía y paisajes.

Además, Sáenz convocó a aprovechar la nueva ruta aérea como una herramienta para impulsar el crecimiento provincial. “Las oportunidades no llegan solas, hay que gestionarlas, hay que insistir”, sostuvo.

El vuelo inaugural está previsto para el 17 de diciembre y, según adelantó el gobernador, los pasajes ya estarán disponibles a la venta, lo que permitirá a los salteños planificar viajes hacia Brasil durante la temporada de verano y el carnaval.