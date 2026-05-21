Durand Cornejo sobre el voto electrónico: “Se gasta un disparate de dinero”

En Día de Miércoles, el diputado provincial Guillermo Durand Cornejo volvió a cuestionar el sistema de voto electrónico utilizado en Salta. Así, afirmó que solicitó la intervención de un fiscal para investigar el funcionamiento y los costos del sistema, luego de no poder acceder a información oficial. “Quería saber cómo es posible que el Gobierno siga contratando una empresa carísima cuando podría perfectamente aplicar la boleta única de papel”, sostuvo.

Durand Cornejo remarcó que su postura no responde a intereses particulares, sino a la necesidad de controlar el gasto público. “Yo no soy dueño de la empresa del voto papel porque no necesita una empresa. El Gobierno está gastando indebidamente un disparate de dinero”, expresó.

En ese sentido, aseguró que decidió avanzar con una presentación judicial ante la falta de respuestas oficiales. “Le pedí a un fiscal que investigue esta presunción que tengo de que aquí hay algo turbio. Para eso me eligió la gente: para no quedarme callado y para investigar estas cosas”, afirmó.

El diputado también cuestionó la denominada Ley de Participación Democrática impulsada por el oficialismo provincial y la calificó como “un bochorno” y “una involución total”.

Además, volvió a insistir con sus críticas al voto electrónico al señalar que el sistema nunca permitió auditorías plenas por parte de la oposición. “Jamás han querido mostrar el código fuente. Es un sistema que nunca pudo auditar un partido político opositor”, sostuvo.

Para Durand Cornejo, el problema no pasa por una cuestión de preferencias personales sino por la falta de garantías y el elevado costo económico del mecanismo electoral. “No se trata de gustos. No me cierra que el Gobierno insista con un sistema tan gravoso para la comunidad”, señaló.