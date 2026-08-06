El Gobierno declaró organización terrorista a la banda narcocriminal Chone Killers

En la previa de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, el gobierno argentino declaró a la banda narcocriminal Chone Killers como una "organización terrorista", en una medida que apunta a prevenir su instalación en el país, de acuerdo a la publicación en el Boletín Oficial.

La designación, emitida entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, apunta contra la banda criminal que se dedica a la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el sicariato en la zona de Guayas.

Forman parte además de los 22 grupos delincuenciales que Noboa declaró como terroristas en su país en enero del 2024, en medio de una escalada de violencia inédita en el país.

La medida de Casa Rosada va en línea con la política exterior de Estados Unidos, que a comienzos del mes pasado designó a los Chone Killers como organización terrorista, según un comunicado del Departamento de Estado que llevaba la firma del influyente secretario Marco Rubio.

“Las pandillas ecuatorianas ayudan a los carteles mexicanos a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad delictiva”, argumentó Rubio al anunciar en su cuenta de X la calificación de la banda como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el pasado 1 de julio.

Aparecieron en la zona costera de Guayaquil, uno de los puertos por los cuales sale la droga de Ecuador a Estados Unidos. Eran un conglomerado de antiguas células de los Ñetas y de líderes criminales independientes.

Los Chone Killers nacieron como un desprendimiento de Los Choneros, uno de los dos grupos criminales más grandes de Ecuador junto a Los Lobos. Eran su área especializada en sicariato, de acuerdo a un reporte del portal especializado In Sight Crime. Su primer golpe fue un triple asesinato en 2020 en la zona de Durán contra miembros de la banda rival Latin Kings

La independencia se dió a finales de 2020, por el asesinato del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano alias "Rasquiña". Si bien se acercaron levemente a Los Lobos, los Chone Killers son una banda más bien desorganizada e hiperempresarial, lo que hace que las células (también conocidos como "capítulos") tengan su autonomía propia.

Los capítulos se encargan de barrios concretos y dirigen las operaciones cotidianas a nivel de la calle. Sus integrantes han sido vinculados con delitos como extorsión, secuestro, microtráfico de drogas y asesinatos por encargo.

Durante los últimos años, Julio Alberto Martínez, alias "Negro Tulio", ganó protagonismo en Durán como líder de la banda. Negro Tulio fue señalado como responsable de coordinar asesinatos de alto perfil contra funcionarios públicos y fue detenido en Panamá en mayo de 2024, según el diario El Universo. Sobre él pesa una condena de 34 años de cárcel por terrorismo.

La pelea del gobierno de Noboa con los Chone Killers es permanente. La semana pasada, las Fuerzas Armadas de Ecuador lograron capturar a Marcos Armando D., alias "Pan de Piña", identificado como uno de los cabecillas de la banda.

"Pan de Piña" estaba libre tras una controversial decisión de una fiscal de Guayaquil, que desistió de dictarle prisión preventiva tras su captura a mediados del mes pasado.