Sáenz: “Podemos dialogar, pero no ser serviles y sirvientes”

El gobernador cuestionó el trato de la Casa Rosada a las provincias y aseguró que acompañará únicamente las medidas que beneficien a los salteños.
Política06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Gustavo Sáenz endureció su discurso frente al Gobierno nacional y aseguró que los gobernadores pueden acompañar y dialogar, pero no actuar como delegados ni aceptar medidas contrarias a los intereses provinciales.

“Podemos acompañar, dialogar, pero no ser viles y sirvientes”, afirmó el mandatario en Compartiendo su Mañana, por Aries.

Sáenz señaló que su administración respaldó las decisiones que permitieron ordenar la macroeconomía, aunque advirtió que esos resultados todavía no se reflejan en la economía cotidiana ni en el bolsillo de la población.

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“No somos material descartable”

El gobernador cuestionó el trato que reciben las provincias por parte de los distintos gobiernos nacionales. Según describió, la Casa Rosada mantiene un contacto permanente cuando necesita apoyo legislativo, pero luego deja de responder los reclamos provinciales.

“Los gobernadores somos material descartable para muchos. Cuando te necesitan, te buscan todo el día y después no te atienden los teléfonos”, expresó.

Sáenz sostuvo que los mandatarios provinciales también tienen límites, convicciones y responsabilidades con sus electores. “No somos delegados de ningún gobierno nacional”, remarcó.

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Una relación cada vez más tensa

Consultado sobre si los últimos conflictos podían deteriorar el vínculo con la administración de Javier Milei, Sáenz respondió que espera que eso no ocurra.

Sin embargo, dejó en claro que Salta votará en contra de cualquier medida que perjudique a la provincia. “Vamos a acompañar lo que entendamos que beneficia a los salteños. Lo que no beneficia no lo hemos acompañado y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

La definición excede una discusión legislativa puntual. El gobernador cuestionó decisiones nacionales sobre recursos naturales, producción, controles sanitarios, rutas y distribución de fondos.

Gobernadores con mayor autonomía

Sáenz también reivindicó el papel del Congreso como ámbito para modificar, perfeccionar o rechazar los proyectos de la Casa Rosada.

Consideró positivo que el Gobierno entienda que sus iniciativas no deben aprobarse sin cambios y que las provincias tienen derecho a exigir consensos.

“Está bueno que el Gobierno vea que no todo lo que plantea tiene que salir como ellos pretenden”, sostuvo. Para el mandatario, la relación institucional debe basarse en el diálogo, pero también en el respeto por la autonomía y los intereses de cada provincia.

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