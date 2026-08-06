Otra derrota de Milei: el Gobierno formalizó la marcha atrás con la desregulación del practicaje

El Gobierno formalizó la suspensión de la desregulación en el practicaje y dispuso la creación de una mesa de trabajo intersectorial. Se consuma así la derrota que los trabajadores que ingresan los buques a los puertos le propinaron a la administración de Javier Milei con la contundente huelga en rechazo a la desregulación del sector, que a comienzos de esta semana paralizó totalmente la actividad portuaria.

La medida implementada por el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, ratificó los puntos acordados entre el Ejecutivo y los prácticos el pasado martes, cuando se levantó el paro que impedía el movimiento de los barcos y generó una perdida de hasta US$100.000 diarios por cada uno de los cerca de 200 buques varados.

El Gobierno pretendía avanzar con la desregulación la labor de guía que realizan los prácticos, técnicos y encargados de facilitar y ordenar el ingreso de los buques a puertos. El impulsor de la medida no fue otro que Federico Sturzenegger, el ministro de Milei que diseña sus políticas de destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores.

“El objetivo planteado por Sturzenegger era permitir que los barcos que vienen habitualmente a los puertos argentinos se manejaran sin prácticos, algo imposible por las dificultades de navegación que tienen el Río de la Plata, el Paraná, los movimientos que hay que hacer para no encallar... ¿Quién se iba a arriesgar a ingresar en esas condiciones?“, advirtió uno de los que participó de las negociaciones que el Gobierno se vio obligado a abrir ante la completa paralización de la actividad en los puertos.

El decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial dispone la suspensión temporal de los efectos del decreto 690/2026. Ese era el que disponía la desregulación y estuvo vigente apenas una semana.

La norma suspendida aprobaba un nuevo “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, actualizando la normativa de la Ley de Navegación N° 20.094, eliminando exigencias y disposiciones consideradas obsoletas que funcionaban como “barreras y restricciones injustificadas” para el ingreso de nuevos prestadores al mercado.

La medida produjo un fuerte rechazo por parte de los actuales prestadores del servicio de practicaje y pilotaje, quienes iniciaron medidas de fuerza de manera inmediata, lo que frenó la entrada y salida de barcos en los puertos argentinos.

Ante el riesgo de una mayor paralización, las autoridades del Ministerio de Seguridad convocaron de urgencia a una reunión con los principales representantes del sector.

Qué dice el nuevo decreto

A través del Decreto 716/2026, el Gobierno nacional formaliza ahora lo pactado y restituye la plena vigencia de todas las disposiciones normativas anteriores que habían sido modificadas o derogadas. Esta medida busca “mitigar la crisis del sistema y garantizar la continuidad esencial del servicio”.

Asimismo, se crea de manera formal la Mesa de Trabajo en la órbita del Ministerio de Seguridad. Este espacio de concertación estará integrado por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, representantes de la Prefectura Naval Argentina, miembros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector de practicaje y pilotaje.

El decreto también instruye a las áreas competentes del Ministerio de Seguridad, la Prefectura y la ANPYN a adoptar todas las medidas operativas necesarias para resguardar la seguridad y asegurar la continuidad ininterrumpida de la navegación y la actividad portuaria en todo el país.

Página12