Ley de Manejo del Fuego: Sáenz adelantó que Royón votará en contra si no hay cambios

El gobernador Gustavo Sáenz anticipó que la senadora nacional Flavia Royón no acompañará la reforma de la Ley de Manejo del Fuego si el Gobierno nacional rechaza las modificaciones planteadas por Salta.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, el mandatario confirmó que Royón realizó una propuesta para mantener restricciones sobre el uso de terrenos afectados por incendios.

“No, de hecho hizo un planteo de modificación la senadora Royón. Vamos a ver si llevan adelante la modificación, porque así como está no lo van a acompañar”, afirmó Sáenz.

El riesgo de habilitar proyectos tras los incendios

La discusión gira alrededor de los plazos que impiden modificar el uso productivo o inmobiliario de superficies incendiadas. Durante la entrevista, se advirtió que la eliminación de esas restricciones podría favorecer proyectos sobre bosques afectados por el fuego.

Sáenz señaló que senadores con los que mantuvo conversaciones votarán en contra si no se aceptan los cambios propuestos. El gobernador recordó los incendios registrados en el sur argentino y también mencionó antecedentes en Cafayate.

El planteo salteño busca evitar que un incendio permita acelerar posteriormente la venta o transformación de los terrenos afectados.

Otro límite a las reformas de Nación

La posición abre un nuevo frente entre las provincias y el Gobierno nacional. Sáenz sostuvo que acompañará las medidas que beneficien a Salta, pero rechazará aquellas que puedan afectar sus recursos naturales o intereses productivos.

El gobernador aseguró que el diálogo con Nación continuará, aunque aclaró que esa relación no implica respaldar automáticamente todos los proyectos enviados al Congreso.