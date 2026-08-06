“Nadie puso la cara”: Sáenz cuestionó a los libertarios por no defender los intereses de Salta

Gustavo Sáenz cuestionó con dureza a los legisladores libertarios por acompañar reformas impulsadas por el Gobierno nacional sin explicar públicamente qué beneficios representarían para Salta.

El gobernador sostuvo en Compartiendo su Mañana, por Aries, que los representantes nacionales deberían informar cómo votan y justificar sus posiciones ante los salteños.

“Deberían decirles a los salteños por qué votan a favor y qué beneficios tendría”, reclamó. También cuestionó que no hubieran acompañado los pedidos de modificación impulsados desde la provincia.

Críticas por las barreras sanitarias

Sáenz puso como ejemplo la eliminación de restricciones sanitarias para la importación de bananas. Advirtió que algunos dirigentes libertarios respaldaron la medida como si se tratara exclusivamente de una discusión comercial.

“Esto no es un tema comercial, es un tema fitosanitario”, afirmó. El mandatario vinculó la flexibilización de los controles con el riesgo de ingreso de enfermedades capaces de afectar la producción bananera del norte salteño.

El gobernador cuestionó que las decisiones partidarias se impongan sobre las necesidades de los productores y reclamó que los representantes de Salta actúen juntos cuando estén en juego sectores económicos provinciales.

El rol de los senadores nacionales

Sáenz también planteó que los senadores representan a las provincias y deben acompañar los reclamos institucionales, más allá de las diferencias partidarias con el gobierno local.

“Hay cuestiones que los salteños piden a gritos que se resuelvan”, sostuvo. Según explicó, las demandas suelen recaer sobre gobernadores e intendentes, aunque muchas respuestas dependen de decisiones tomadas en el Congreso o por el Poder Ejecutivo nacional.

El mandatario mencionó como ejemplos el estado de las rutas nacionales, la provisión de gas, las barreras sanitarias y la defensa de la producción. Aseguró que, en varias de esas discusiones, se siente obligado a gestionar “en soledad” ante la falta de acompañamiento de algunos legisladores.