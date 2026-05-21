Baches, neblinas y animales sueltos complican las rutas de Salta

Defensa Civil de Salta difundió este jueves 21 de mayo el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales, con múltiples advertencias para conductores por presencia de neblinas matinales, calzadas deterioradas y trabajos de mantenimiento.

Entre los tramos con mayores complicaciones figura la Ruta Nacional 34, tanto en el norte provincial como en el sur. En el tramo Pichanal – Embarcación se reportaron baches de gran tamaño, banquinas irregulares y animales sueltos, mientras que en la zona de General Mosconi advirtieron por calzada deteriorada y tránsito intenso de camiones.

También se recomendó circular con mucha precaución sobre la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán, donde hay maquinaria trabajando y sectores con pozos y falta de mantenimiento.

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 68 presenta sectores complicados entre La Merced y La Viña, además de riesgos por deslizamientos y crecidas repentinas en zonas turísticas como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

Por su parte, la Ruta Nacional 51 hacia la Puna mantiene tramos con calzada irregular, baja visibilidad por lloviznas y sedimentos en badenes, especialmente entre Santa Rosa de Tastil, Las Cuevas y Paso de Sico.

Rutas provinciales con advertencias

El informe también marcó complicaciones en varias rutas provinciales por pozos, calamina, bancos de arena y animales sueltos.

Entre ellas se encuentran las rutas provinciales 33, 42, 47, 55, 56 y 133, donde incluso se recomienda circular únicamente con vehículos altos o 4x4 en algunos sectores.

Desde Defensa Civil recordaron que el estado de rutas puede modificarse rápidamente según las condiciones climáticas y pidieron conducir con extrema precaución.