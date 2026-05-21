Baches, neblinas y animales sueltos complican las rutas de Salta
Salta21/05/2026Ivana Chañi
Neblinas, baches, animales sueltos y trabajos viales complican la circulación en distintos puntos de la provincia. Recomiendan extremar la precaución especialmente en rutas nacionales y caminos de montaña.
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