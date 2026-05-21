Jueves con frío y lloviznas en la ciudad de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves la ciudad de Salta tendrá una jornada nublada, fría e inestable, con lloviznas y una temperatura máxima prevista de 12°C.
 
Salta21/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SALTA LLUVIA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 21 de mayo una jornada fresca e inestable en la ciudad de Salta, con presencia de lloviznas durante gran parte del día y temperaturas bajas.

De acuerdo al reporte oficial, durante las primeras horas de la mañana la temperatura se ubicó en 9,8°C, con cielo nublado y lluvia débil. Además, la humedad alcanzó el 88%, mientras que el viento se mantenía calmo.

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Para el resto de la jornada se esperan lloviznas aisladas tanto en la mañana como en la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

La temperatura máxima prevista para hoy es de 12°C, mientras que la mínima rondará los 5°C. El SMN también anticipó que las condiciones frescas continuarán durante los próximos días en la capital salteña.

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