Tras rechazar la licencia, el Concejo tratará hoy la suspensión de Casasola

Gustavo Farquharson anticipó, en N&N por Aries, que en la sesión de este miércoles del Concejo Deliberante de Salta se rechazará el pedido de licencia presentado por Maximiliano Casasola y se avanzará con su suspensión.

El edil sostuvo que la medida responde a una denuncia grave vinculada a violencia de género y remarcó que no se trata de una condena anticipada.

“La licencia no puede transformarse en un mecanismo para eludir las responsabilidades políticas que corresponden ante hechos de gravedad”, afirmó.

El edil señaló que el Concejo tiene la obligación de actuar con responsabilidad institucional, sensibilidad y compromiso democrático frente a situaciones que generan preocupación social y afectan derechos fundamentales.

“La violencia de género no puede ser minimizada ni relativizada”, expresó.

Según Farquharson, la suspensión busca preservar la institucionalidad del cuerpo legislativo municipal, permitir que la investigación judicial avance sin interferencias y enviar un mensaje claro a la sociedad sobre el rol del Estado ante este tipo de denuncias.

También apuntó contra el espacio político de Casasola, al señalar que se trata de “otro caso escandaloso” que involucra a referentes de La Libertad Avanza.

Finalmente, pidió que la Justicia actúe con celeridad, responsabilidad y transparencia para esclarecer los hechos denunciados.

“La sociedad necesita respuestas rápidas y un funcionamiento institucional que esté a la altura de la gravedad de estas situaciones”, concluyó.