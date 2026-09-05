Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia desde hoy en Salta

Desde este sábado 5 de septiembre rige el nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el país y Salta comienza a aplicar un esquema que amplía considerablemente el alcance de la Justicia sobre los adolescentes: baja de 16 a 14 años la edad de punibilidad, incorpora delitos que hasta ahora quedaban afuera y obliga al sistema provincial a absorber una mayor cantidad de causas.

La provincia no parte de cero. Desde diciembre de 2023 cuenta con un régimen penal juvenil especializado, pero hasta ahora alcanzaba a jóvenes desde los 16 años. Desde hoy también podrán ser sometidos a un proceso penal adolescentes de 14 y 15 años acusados de cometer delitos previstos por el Código Penal.

No cambia solamente la edad

Uno de los puntos que surgió durante la semana en las entrevistas realizadas por Aries es que la reforma tiene un alcance mayor que la baja de la edad.

El régimen anterior dejaba afuera determinados delitos por la escala de sus penas. Con la nueva legislación, hechos como lesiones surgidas de peleas o amenazas entre adolescentes podrán ingresar al sistema penal, incluso en situaciones que se produzcan en ámbitos escolares.

Eso no significa que cada denuncia termine con un adolescente privado de su libertad. Para delitos que no superen los tres años de pena, en principio, el encierro no está previsto. La legislación contempla respuestas como amonestaciones, restricciones, prohibiciones, tareas comunitarias y otras medidas socioeducativas.

La privación de la libertad queda reservada para los casos de mayor gravedad y la nueva legislación establece un máximo de 15 años de prisión. Los adolescentes, además, deben permanecer separados de las personas adultas y dentro de dispositivos especializados.

Más causas para una estructura que reconoce limitaciones

La incorporación de adolescentes de 14 y 15 años y de nuevos delitos abre otro interrogante: cuánto crecerá la cantidad de expedientes que deberá absorber la Justicia Penal Juvenil salteña.

La jueza Penal Juvenil N°1, Tatiana Dip Torres, anticipó por Aries que ingresarán causas tanto por hechos leves como graves y reconoció que los recursos disponibles son limitados. La provincia trabaja en capacitación, infraestructura y especialización, pero la capacidad efectiva del sistema comenzará a ponerse a prueba desde ahora.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva legislación, el fuero recibía habitualmente entre 800 y 900 denuncias por año. La incorporación de una nueva franja etaria obliga a ampliar la capacidad de fiscalías, defensores, equipos interdisciplinarios, dispositivos de seguimiento y lugares de alojamiento.

También cambia quién controla las sanciones

Salta debió realizar además una modificación interna antes de la entrada en vigencia de la ley. Desde hoy, los jueces en lo Penal Juvenil del Distrito Judicial del Centro tendrán a su cargo la ejecución de las medidas y sanciones impuestas a adolescentes. Hasta ahora esa etapa podía quedar en manos de jueces de Ejecución y Detenidos que no pertenecen al fuero especializado.

La Corte de Justicia dispuso el cambio mediante la Acordada 14.726. La decisión también alcanza a causas en las que los jueces de Ejecución y Detenidos todavía no habían comenzado su intervención.

La ley empieza con cuestionamientos judiciales

La puesta en marcha tampoco estará exenta de conflicto. Defensores penales juveniles anticiparon presentaciones judiciales contra la reducción de la edad de punibilidad, al considerar que la modificación es inconstitucional.

El defensor penal juvenil Carlos Flores explicó por Aries que el cuestionamiento se apoya en el principio de no regresividad establecido en tratados internacionales de derechos humanos: la postura sostiene que el Estado no puede reducir niveles de protección previamente reconocidos a niños y adolescentes.

Flores también marcó dificultades materiales para aplicar el nuevo esquema. En el Distrito Centro señaló que existen dos espacios que reúnen condiciones para alojar adolescentes y advirtió sobre la cantidad de defensores especializados disponibles.

Así, el cambio que comienza este sábado excede ampliamente la discusión sobre si la edad baja de 16 a 14 años. Desde hoy ingresan nuevos adolescentes y más tipos de delitos al sistema, cambia quién controla las sanciones y la estructura judicial deberá demostrar si puede absorber el incremento de expedientes, mientras comienzan a plantearse impugnaciones contra la propia ley.