Rechazan licencia del concejal Casasola: analizan suspenderlo o expulsarlo

Este viernes se reunieron los concejales integrantes de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del CD con el objetivo de dar continuidad al análisis de la situación del concejal Carlos Casasola en el marco de la denuncia por violencia de género en su contra.

En la oportunidad los presidentes de bloque acordaron el rechazo del pedido de licencia solicitado por el edil.

Se emitió además un dictamen de mayoría que establece la suspensión del edil hasta tanto la justicia se expida con respecto a la denuncia existente en su contra. Se agrega un dictamen de minoría que propone la exclusión del edil Carlos Casasola del Cuerpo legislativo.

La redacción se realizó en el marco de lo establecido en el artículo 19 de la Carta Municipal, referido a la incapacidad moral sobreviniente de un miembro del Cuerpo.

La decisión fue adoptada tras el análisis de la documentación remitida por la Fiscalía interviniente, así como de la información vinculada a los hechos expuestos tanto por el legislador como por la denunciante en el marco de la Comisión.

El dictamen de la fecha será remitido a la Comisión de Labor Parlamentaria con la sugerencia de que incorpore los dictámenes al temario de la Sesión Ordinaria prevista para el próximo miércoles.

De la reunión de la fecha participaron los ediles Darío Madile, Eliana Chuchuy (ambos de PS), Malvina Gareca (PC), José García (YP), David Leiva (MM), Laura García (VS), Ángel Ortiz (UCR), Laura Jorge Saravia, Agustina Álvarez Eichele (ambas de LLA), Gonzalo Nieva (J) e Inés Bennassar (GSC).