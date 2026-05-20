“Crearon terrorismo en medio de la desgracia”: Mangione tras el apagón en el Materno Infantil

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, cuestionó la difusión de imágenes durante el corte de luz en el Hospital Público Materno Infantil y aseguró que algunos intentaron “generar miedo” mientras el personal trabajaba para asistir a los pacientes.

“Estoy muy molesto porque gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas fatales”, sostuvo el funcionario, quien destacó el trabajo del personal médico y sanitario durante la contingencia.

Mangione aseguró que mientras médicos, enfermeros y trabajadores del hospital trasladaban pacientes y trataban de garantizar la atención en sectores críticos, comenzaron a circular videos que generaron preocupación en la población.

“Utilizaban los videos que circulaban mientras nosotros tratábamos de llevar a los niños y protegerlos”, señaló.

El ministro explicó que el hospital cuenta con sistemas de respaldo para afrontar emergencias, incluidos respiradores, ambulancias y equipos con baterías de entre dos y seis horas de autonomía.

Sin embargo, reconoció que la principal preocupación surgió porque no encontraban una solución inmediata al desperfecto ocasionado por la falla eléctrica.

Según detalló, el problema se originó cuando ingresó simultáneamente energía desde la red eléctrica y desde los grupos electrógenos, provocando daños en un tablero automático que dejó sin luz una de las áreas del hospital.

Mangione indicó que la parte afectada fue el sector de maternidad, mientras que pediatría mantuvo suministro eléctrico, lo que permitió trasladar pacientes y continuar la atención en otras áreas del edificio.

El ministro también adelantó que se realizará una revisión integral de los sistemas eléctricos del hospital y advirtió que irá “hasta las últimas consecuencias” para determinar responsabilidades. “Hay un responsable y lo voy a buscar”, afirmó.

Finalmente, destacó el accionar del equipo médico y sanitario del Materno Infantil durante el episodio. “Gracias a ellos los chicos pudieron seguir con vida”, concluyó.