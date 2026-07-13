Ante la ola de violencia, Salud y Seguridad analizan medidas en los hospitales

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, se mostró preocupado por los últimos hechos de violencia sucedidos en los hospitales salteños.

“Estoy muy preocupado. Hay una serie de personas que se hacen llamar periodistas que alientan destrozos y agresiones a los médicos”, aseguró el funcionario.

Relató que, en Tartagal, un hombre llegó al nosocomio en estado de ebriedad y agredió a un médico. Luego, el padre del agresor llegó al edificio armado con una pistola.

“Tenés ex políticos que están tirando más nafta al fuego, se está haciendo un daño muy grande al sistema”, advirtió Mangione, e indicó que el médico agredido ha solicitado el traslado porque teme por su vida y la de su familia; “es una reacción en cadena porque otros médicos no quieren hacer las guardias”, añadió.

Según el Ministro, hay profesionales que no ven con buenos ojos trabajar en el interior provincial por situaciones como la descripta.

“Estamos conversando con el Ministro de Seguridad para ver qué clase de seguridad ponemos en los hospitales”, finalizó.