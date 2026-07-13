Más de 1.500 salteños se capacitaron en oficios durante este año

El Ministerio de Desarrollo Social continúa fortaleciendo las políticas de formación en oficios como herramienta para promover la inclusión social y la generación de oportunidades laborales en toda la provincia. Durante el primer semestre de 2026, la Subsecretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario alcanzó a 1.530 salteños con propuestas de capacitación en distintos rubros, desarrolló 30 cursos y entregó 86 máquinas y herramientas destinadas a acompañar el desarrollo de emprendimientos y la inserción laboral de quienes completaron las instancias de formación.

Estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por la cartera que conduce el ministro Mario Mimessi, orientada a acercar herramientas de capacitación a vecinos de distintos municipios, promoviendo el aprendizaje de oficios con potencial de desarrollo económico y fortaleciendo las capacidades productivas de las comunidades.

En el interior provincial, el trabajo también tuvo un importante alcance. En el Centro Focal de Rosario de la Frontera, 30 personas finalizaron la capacitación en Sillas Kentucky, mientras que otras 27 completaron el curso de Reciclado de Bolsas Plásticas mediante Termofusión. La próxima semana, ese mismo espacio incorporará dos nuevas propuestas de formación: Dulces y Conservas y Diseño y Confección de Bolsas de Compra, ampliando la oferta de capacitación para los vecinos de la zona.

Asimismo, se avanza en la consolidación de nuevos espacios de formación en el territorio. En Las Lajitas ya comenzaron las obras de refacción del edificio que funcionará como Centro Focal, mientras que también se encuentra en gestión la apertura de un nuevo centro en El Carril, con el objetivo de acercar estas oportunidades de capacitación a más localidades de la provincia.

Nueva convocatoria

En el marco de esta política de formación continua, el Ministerio de Desarrollo Social anunció además una nueva convocatoria para los cursos que se dictarán en la Casona de la Paz. Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 20 y 21 de julio, de 9 a 12 horas, para las capacitaciones de Marroquinería, Tapicería y Conservas Saladas. En tanto, los días 22 y 23 de julio, en el mismo horario, se recibirán las inscripciones para los cursos de Mecánica de Motos y Reparación de Celulares.

Las propuestas están destinadas a personas mayores de 18 años, quienes deberán presentarse con fotocopia del DNI para realizar la inscripción. Los cupos son limitados y se asignarán hasta completar las vacantes disponibles.

