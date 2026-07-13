Nuevo operativo de descacharrado: será en barrio Santa Lucía

Se llevará adelante un nuevo operativo de descacharrado este miércoles 15 de 8 a 12, en el barrio Santa Lucía, ubicado en la zona oeste baja de la ciudad.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “el operativo se desarrollará en el sector comprendido entre la avda. El Cóndor, Santa Catalina, Santa Marta y Solís Pizarro”.

“Los vecinos deberán retirar de sus domicilios y colocar en la vereda todos los recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales”, remarcó el funcionario.

La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y la Chikungunya.

Es importante recordar que, aunque ya comenzó la temporada de invierno, los huevos del mosquito permanecen en recipientes, por lo que es fundamental mantener los hogares libres de estos elementos.