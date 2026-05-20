Falla eléctrica en el Materno: “El chiste nos cuesta $250 millones”

Tras el corte de energía que afectó al Hospital Público Materno Infantil, por Aries, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, brindó detalles sobre la falla eléctrica y confirmó que el daño en uno de los tableros principales tendría un costo estimado de 250 millones de pesos.

“El chiste nos cuesta $250 millones”, expresó el funcionario al referirse al desperfecto que dejó sin funcionamiento parte del sistema eléctrico del hospital.

Mangione explicó que el Materno Infantil cuenta con dos grupos electrógenos preparados para abastecer únicamente las áreas críticas, especialmente las terapias intensivas. “Nosotros tenemos cuatro terapias intensivas en el Materno Infantil y ahí no puede fallar la energía”, sostuvo.

Según detalló, el problema se produjo cuando se quemó el tablero electrónico encargado de realizar el corte automático al regresar la luz. De acuerdo con su explicación, ingresó simultáneamente energía desde la red y desde los grupos electrógenos, generando una sobrecarga que destruyó el sistema.

“El tablero hace la fase de corte cuando vuelve la luz y entraron de golpe corriente tanto del grupo electrógeno como de la calle”, indicó.

El ministro remarcó además que el episodio generó momentos de fuerte tensión dentro del hospital y destacó la reacción del personal sanitario durante la contingencia. “Tuvimos a la altura de las circunstancias”, afirmó, al señalar que debieron trasladar pacientes y reorganizar áreas para garantizar la atención.

También explicó que sectores de cirugía pediátrica y pediatría fueron utilizados para continuar asistiendo a los pacientes afectados por el corte.

En paralelo, Mangione aseguró que continúa una investigación para determinar el origen de la falla y cuestionó la postura de la empresa prestataria del servicio eléctrico. “Ellos dicen que no hubo cortes y nosotros decimos que sí hubo dos cortes de luz”, sostuvo.

Además, señaló que el hospital había realizado recientemente tareas de mantenimiento en transformadores y sistemas eléctricos justamente para prevenir este tipo de situaciones. “Me conozco el Materno hasta el último pasillo y sé cómo se trabaja”, concluyó el ministro.