Sáenz anunció subsidios de entre el 60% y el 100% para las tarifas de luz y agua

El gobernador Gustavo Sáenz anunció un esquema de subsidios provinciales para las tarifas de energía eléctrica y agua, destinado a familias cuyos ingresos sean inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que la medida busca acompañar a los sectores más vulnerables frente al contexto económico.

"Con un enorme esfuerzo, la Provincia reduce el costo de la factura de luz y de agua entre un 61% y un 100%. De esta manera, acompañamos a las familias que más lo necesitan. Son momentos difíciles y no te dejamos solo", expresó.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán acercarse a las oficinas del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) con la documentación correspondiente al grupo familiar.

Entre los requisitos figuran el DNI, una factura del servicio, comprobantes de ingresos y la documentación que acredite el domicilio.

Desde el Gobierno provincial indicaron que el detalle de los requisitos y las condiciones para acceder al subsidio puede consultarse en el sitio web del Ente Regulador.