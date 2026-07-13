La Policía de Salta renovará su cúpula este martes

El acto de asunción de las nuevas autoridades se realizará al mediodía en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía.
Salta13/07/2026

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Tal cómo lo anunció en Aries el ministro de Seguridad de Salta, Nicolas Avellaneda, durante su nombramiento, la Policía de Salta renovará autoridades.

WhatsApp Image 2026-07-07 at 10.05.49La cúpula policial, bajo análisis: Avellaneda definirá en los próximos días si habrá cambios

El acto protocolar se llevará a cabo este martes 14 de julio, desde las 12.30 en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía.

Según se supo, Walter Toledo, quien actualmente se desempeña como subjefe de la fuerza, asumirá la jefatura en reemplazo de Diego Bustos, mientras que Guido Burgos será puesto en funciones como subjefe de la institución.

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