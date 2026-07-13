La segunda edición del certamen busca reconocer una de las recetas más tradicionales de la gastronomía salteña y los saberes familiares que se transmiten de generación en generación.
La Policía de Salta renovará su cúpula este martes
Salta13/07/2026
El acto de asunción de las nuevas autoridades se realizará al mediodía en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía.
Tal cómo lo anunció en Aries el ministro de Seguridad de Salta, Nicolas Avellaneda, durante su nombramiento, la Policía de Salta renovará autoridades.
El acto protocolar se llevará a cabo este martes 14 de julio, desde las 12.30 en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía.
Según se supo, Walter Toledo, quien actualmente se desempeña como subjefe de la fuerza, asumirá la jefatura en reemplazo de Diego Bustos, mientras que Guido Burgos será puesto en funciones como subjefe de la institución.
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Las celebración se realizará este miércoles por la mañana. Incluirá demostraciones en vivo de oficios tradicionales, música, talleres y actividades abiertas al público.
El índice de riesgo de incendios forestales es Muy Alto. La Municipalidad recomienda extremar los cuidados entre el miércoles y el sábado y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o al 105.
La propuesta se desarrollará durante todo julio en el Parque Bicentenario, Parque de la Familia, Parque Sur y El Préstamo, en Coronel Moldes. Habrá talleres, deportes, observación de aves, astroturismo, juegos y ferias, con una programación reforzada durante el receso escolar.
La transmisión del clásico entre Argentina e Inglaterra comenzará este martes desde el mediodía. Habrá un punto de aliento, espacio para fotografías y talleres de cotillón mundialista.
Desde Discapacidad llamaron a respetar los espacios destinados a garantizar una circulación autónoma y segura.
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