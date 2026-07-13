Una camiseta firmada por Messi ayudará a equipar el laboratorio de un colegio de Güemes

El Colegio Mariano Moreno de General Güemes sorteó una camiseta autografiada por Lionel Messi, cuya recaudación será destinada a fortalecer el laboratorio de Ciencias Naturales de la institución.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director del colegio, Julio Tolava, explicó que la camiseta llegó gracias a Rubén Alterete, egresado de la promoción 1977, quien actualmente trabaja junto a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Jujuy.

“Pudo conseguir una camiseta autografiada por Lionel Messi y nos la donó a la institución, en forma de agradecimiento por todo lo que el colegio le brindó durante sus años de estudiante", relató.

Tolava destacó que la finalidad de la donación era obtener fondos para mejorar la institución. "La sorteamos, porque esa era la finalidad con la cual había sido donada. La camiseta no iba a quedar para la institución. Entonces hicimos el sorteo y la camistea quedó en Güemes", explicó.

Los fondos obtenidos serán destinados principalmente al fortalecimiento del laboratorio del colegio, una de las prioridades de la actual gestión, teniendo en cuenta que el establecimiento es el único del departamento que ofrece la orientación en Ciencias Naturales.

"Somos el único colegio del departamento General Güemes que tiene la orientación en Ciencias Naturales. Una de las cuestiones que queremos fortalecer es el laboratorio para que los chicos puedan tener más experiencia desde ese lado, porque tenemos muchos estudiantes que siguen esa orientación", señaló.

Por otro lado, el director destacó que el Mundial despertó un fuerte entusiasmo entre los alumnos y sirvió para trabajar valores dentro de la comunidad educativa.

"Generamos proyectos en función de eso, justamente con la idea de fortalecer el patriotismo, de sentirnos argentinos y parte de una comunidad, parte de una nación. Son valores que se fueron desdibujando con el paso del tiempo y hay que trabajarlos", concluyó.