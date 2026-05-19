Edesa dice que la falla eléctrica es del Materno Infantil

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Edesa informó que la situación que se produjo en el Hospital Público Materno Infantil corresponde a un inconveniente interno propio del establecimiento.

A través de un comunicado, la distribuidora señaló que se encuentra en contacto con las autoridades del nosocomio y brindando el acompañamiento técnico solicitado para colaborar con la normalización de la situación.

“La empresa se encuentra en contacto con las autoridades del nosocomio y brindando el acompañamiento técnico solicitado para colaborar con la normalización de la situación”, indicó Edesa.

El pronunciamiento se conoció luego de que durante la mañana se reportaran inconvenientes en distintos sectores del hospital, vinculados al suministro eléctrico interno.

Previamente, desde el Área Operativa Norte del Materno Infantil habían informado que las fluctuaciones y cortes de energía en la red pública externa provocaron una falla técnica en el tablero principal del establecimiento, afectando parcialmente la distribución interna de energía.

También señalaron que el grupo electrógeno de alta potencia se activó de manera inmediata para garantizar el funcionamiento de los servicios médicos críticos y asegurar la atención de los pacientes.