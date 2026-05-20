Por la crisis y el aumento de costos, el MAAM evalúa actualizar sus tarifas

Por Aries, el director Mario Bernasky confirmó que analizan modificar el precio de las entradas en los próximos días debido al desfasaje de costos y la situación económica actual.

El funcionario explicó que los costos del museo quedaron desactualizados frente a la situación económica y que por ese motivo se evalúa aplicar una actualización en los próximos días.

Actualmente, las entradas tienen los siguientes valores:

Visitantes extranjeros: $16.000

Visitantes nacionales argentinos: $8.000

Residentes salteños: $4.000

Adultos mayores nacionales: $2.500

Estudiantes universitarios y terciarios con acreditación: $2.500

Menores de 12 años, personas con discapacidad con acompañante y guías turísticos: sin cargo.

El MAAM es uno de los principales espacios culturales y turísticos de Salta y alberga a los Niños del Llullaillaco, considerados uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del mundo y símbolo de la cultura andina.

Por otra parte, Bernasky destacó la importante concurrencia de salteños durante el pasado domingo, en el marco del Día Internacional de los Museos.

Según señaló, pese a las bajas temperaturas y al mal clima registrado durante la jornada, una gran cantidad de vecinos visitó el museo y participó de las actividades previstas.

El director valoró especialmente el interés de los salteños por los espacios culturales y remarcó que el MAAM continúa siendo uno de los puntos más convocantes de la ciudad.