“Esperamos vender todo hoy”: repuntan las ventas en el último día de la Feria del Milagro

La Feria del Milagro atraviesa este martes su última jornada con mayor movimiento de público y una recuperación en las ventas, después de un comienzo condicionado por el frío y el mal tiempo.

Durante una recorrida de Aries por el parque San Martín, feriantes coincidieron en que las jornadas iniciales fueron más difíciles. “Los primeros días, como estuvo frío, no se movió mucho”, contó una vendedora gastronómica, que todavía conservaba parte de la mercadería.

La comerciante señaló que el panorama comenzó a cambiar durante el lunes. “Ayer se estuvo moviendo bastante y gracias a Dios pudimos vender alguito. Lo importante es que hoy terminemos de vender”, explicó.

Otro puesto, dedicado a productos artesanales, también marcó una diferencia entre el comienzo y el cierre de la feria. “Por el clima no nos favoreció, estuvo nublado, con frío y hay gente que no salió”, indicó una de sus responsables, aunque destacó que “entre ayer y hoy ya se vio más gente”.

Este martes, el parque San Martín mostraba mayor circulación en los sectores gastronómicos y de artesanías, con público recorriendo los puestos y consultando precios.

La feria permanecerá abierta hasta las 22, cuando finalizará oficialmente la edición de este año.