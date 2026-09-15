Salta vive el Milagro 2026: las imágenes salen de la Catedral y comenzó la procesión

Fieles se congregaron en plaza 9 de Julio y en distintos puntos de la ciudad para acompañar el paso de las imágenes. El punto cúlmine se vivirá en el monumento 20 de Febrero con la renovación del Pacto de Fidelidad.
Salta15/09/2026

MILAGRO ALFREDO BURGOS (3)

Salta atraviesa este martes la jornada central del Milagro 2026. Pasadas las 15, tal como estaba previsto, comenzó la procesión con la salida de las imágenes desde la Catedral Basílica y el acompañamiento de los fieles que esperaban en el centro de la ciudad.

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La Cruz Primitiva y el cuadro de la Virgen de las Lágrimas fueron los primeros en atravesar las puertas del templo, siguiendo la tradición de cada 15 de septiembre. Posteriormente salieron las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro para iniciar el recorrido por las calles salteñas.

Desde horas antes, fieles se habían reunido en la plaza 9 de Julio, mientras otros eligieron distintos sectores del trayecto para esperar el paso de las imágenes. La procesión continuará por avenida Belgrano y avenida Sarmiento hasta llegar al monumento 20 de Febrero.

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En ese punto se realizará la renovación del Pacto de Fidelidad, uno de los momentos centrales de la celebración, antes del regreso de las imágenes hacia la Catedral.

Este año, además, la transmisión oficial de la Catedral Basílica incorpora por primera vez la interpretación en Lengua de Señas durante cada momento de la celebración, con el objetivo de ampliar la accesibilidad de la ceremonia.

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