Con grúas inmensas, el MAAM cambia sus aires acondicionados

El operativo comenzó este miércoles por la mañana en pleno centro salteño para reemplazar los equipos de aire acondicionado del museo, que no se renovaban desde 2002. Además, desde el MAAM adelantaron que evalúan incorporar tecnología más moderna para preservar a los Niños del Llullaillaco.

Una grúa de gran porte trabajó en el edificio del Museo de Arqueología de Alta Montaña para concretar el recambio de los equipos de aire acondicionado del establecimiento.

Por Aries, el director del museo, Mario Bernasky, señaló que las tareas forman parte de un importante proceso de actualización de infraestructura en uno de los principales espacios culturales y turísticos de Salta.

Debido a la complejidad del operativo y al movimiento de maquinaria pesada, se implementó un corte preventivo de tránsito en inmediaciones de la Plaza 9 de Julio para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Desde el museo indicaron que los trabajos demandarán varias horas más, por lo que recomendaron evitar circular por la zona céntrica mientras continúan las tareas.

Así mismo, Bernasky aseguró que el operativo no afecta el sistema actual de conservación de los Niños del Llullaillaco, uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del país y emblema cultural del museo.

Además, adelantó que a corto plazo también se analiza avanzar en una renovación tecnológica del sistema de preservación de las piezas arqueológicas, con el objetivo de incorporar equipamiento más moderno y optimizar las condiciones de conservación.

El MAAM alberga a los Niños del Llullaillaco, hallados en 1999 en el volcán homónimo, y es considerado uno de los museos más importantes de Argentina por el valor histórico y científico de su colección.