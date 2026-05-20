El Materno Infantil restableció el servicio eléctrico tras casi 23 horas de falla técnica
Salud20/05/2026Ivana Chañi
El Hospital Público Materno Infantil normalizó la distribución interna de energía luego de una falla en el tablero principal ocurrida el martes por la noche. Durante la contingencia, se mantuvieron operativos todos los servicios críticos y no hubo riesgo para los pacientes internados.
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