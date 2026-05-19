Materno Infantil: hubo incubadoras sin energía y reprogramarán cirugías por la falla eléctrica

El gerente del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, dio detalles sobre la falla eléctrica que afectó durante más de 14 horas a distintos sectores del establecimiento y confirmó que hubo áreas sensibles sin energía, aunque aseguró que el soporte de vida estuvo garantizado.

En diálogo con N&N por Aries, explicó que el hospital tiene una alta demanda eléctrica por su estructura: cuenta con alrededor de 500 camas y cerca de 200 equipos grandes que requieren un alto consumo de energía.

Según indicó, el inconveniente se habría originado en una llave automatizada vinculada al sistema eléctrico. Al fallar, se cortó parcialmente la energía interna del hospital.

Incubadoras y áreas afectadas

Rusinek reconoció que algunas incubadoras quedaron momentáneamente sin energía, aunque afirmó que la situación fue contenida por el personal.

“Hubo muchas incubadoras que quedaron sin energía momentáneamente, no pasó mucho tiempo y eso se fue adaptando”, señaló.

El gerente indicó que el área pediátrica no tuvo inconvenientes mayores, pero sí quedaron afectados sectores como maternidad, neonatología, obstetricia, ginecología y la guardia de adultos.

También explicó que los respiradores cuentan con baterías propias, con una autonomía habitual de entre 2 y 6 horas, y aseguró que “nunca quedaron críticos”.

Cirugías reprogramadas

Rusinek confirmó además que se deberán reprogramar cirugías que requieren mayor consumo eléctrico.

“Las cirugías que se hacen con técnica laparoscópica o video, que tienen mucho insumo de energía, se van a reprogramar. Las cirugías abiertas no, se están haciendo”, explicó.

Durante la contingencia, sostuvo que se realizaron partos y una cesárea, esta última en el quirófano pediátrico.

Buscan normalizar el servicio

Rusinek señaló que el hospital continuaba funcionando con grupos electrógenos y que se consiguió la llave necesaria para reemplazar la pieza dañada. Estimó que el suministro podría normalizarse cerca del mediodía.

También aclaró que inicialmente se pensó en cortes externos, pero que desde Edesa informaron que no registraron interrupciones en el hospital y colaboraban para identificar la falla.

“Puede ser que el problema haya sido interno de ese transformador que está en la entrada del hospital, pero fuera de la institución. Estamos investigando para que esto no se repita”, expresó.

El gerente llevó tranquilidad a las familias de pacientes internados y remarcó que los niños se encuentran bien. “Si tienen chiquitos internados, los chiquitos están bien. Todos estos soportes han sido resueltos”, aseguró.

Finalmente, Rusinek agradeció al personal del hospital y también a los padres que colaboraron durante la emergencia. “La situación fue crítica porque se cortó la luz, pero no hubo nada que altere una seguridad de vida. El soporte de vida estuvo siempre garantizado”, afirmó.