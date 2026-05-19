Por falta de luz en el Materno Infantil, le reprogramarán la cirugía

Una mujer que permanece internada en el Materno Infantil tenía prevista una operación, pero su familia aseguró que el procedimiento deberá ser reprogramado por los inconvenientes eléctricos.
Salud19/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Mientras continúan las repercusiones por la falla eléctrica en el Hospital Público Materno Infantil, familiares de pacientes relataron cómo impactó la situación en la atención dentro del establecimiento.

Una mujer contó en Aries que su madre permanece internada y estaba a la espera de una intervención quirúrgica, pero que la operación deberá ser reprogramada.

“La tienen que operar, así que están esperando cuándo le dan fecha. Ahora le van a tener que reprogramar por el tema de la luz”, expresó.

Según relató, la cirugía estaba prevista inicialmente para el lunes, aunque existía la posibilidad de realizarla este martes. Sin embargo, sostuvo que el procedimiento no pudo concretarse por los inconvenientes en el suministro eléctrico.

8788-son-15-los-residentes-que-iniciaron-su-formacion-en-el-hospital-materno-infantilUna falla dejó sin luz al Materno Infantil durante 12 horas

“En quirófanos no tenían luz”

La familiar aseguró que el sector de quirófanos estaba afectado por la falla. “No tienen luz ninguna de la sala”, afirmó al ser consultada por la situación.

De todos modos, aclaró que su madre se encuentra bien y continuará internada hasta que se defina una nueva fecha para la operación.

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