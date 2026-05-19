Una falla dejó sin luz al Materno Infantil durante 12 horas

El Hospital Público Materno Infantil informó que se registró una falla técnica en el tablero principal del establecimiento, luego de sucesivas fluctuaciones y cortes de energía eléctrica en la red pública externa.

Según el comunicado oficial del Área Operativa Norte, los cortes externos provocaron que una llave de automatización se trabara, afectando parcialmente la distribución interna de energía.

Desde el hospital llevaron tranquilidad a la población y aseguraron que el grupo electrógeno de alta potencia se activó de manera inmediata, por lo que los servicios médicos críticos permanecen operativos.

“El grupo electrógeno de alta potencia se activó de manera inmediata, por lo que los servicios médicos críticos están operativos, garantizando que no hay riesgo para la salud de ningún paciente”, indicaron desde el establecimiento.

Sectores no críticos afectados

El comunicado aclaró que la falta temporal de energía afecta exclusivamente a sectores no críticos, áreas no asistenciales o secundarias, como pasillos, iluminación general de tránsito y el uso restringido de algunos ascensores.

En paralelo, trabajadores del hospital manifestaron preocupación por los inconvenientes registrados durante varias horas en distintas áreas del edificio. Ante esas versiones, las autoridades remarcaron que la atención médica continúa bajo los protocolos de contingencia habituales.

Trabajan para normalizar el suministro

El equipo técnico de mantenimiento del hospital se encuentra trabajando para destrabar el mecanismo afectado y normalizar el suministro a la brevedad.

Desde el Materno Infantil señalaron que el personal médico, de enfermería y técnico se mantiene coordinado para garantizar la continuidad de la atención sin interrupciones.