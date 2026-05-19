Precaución en rutas salteñas por neblinas matinales

El estado de las rutas nacionales y provinciales de Salta presenta condiciones transitables este martes 19 de mayo, pero las autoridades recomiendan circular con mucha precaución por neblinas matinales en algunos sectores.

En el departamento Orán, la Ruta Nacional 34, en el tramo Pichanal - Embarcación, se encuentra transitable con precaución por baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. También se advierte sobre el empalme de la RN 34 con la Ruta Nacional 50, por tránsito de camiones y falta de mantenimiento.

La Ruta Nacional 50 está transitable con precaución, con tránsito a media calzada a la altura del río Pescado, en el kilómetro 42, donde en ocasiones hay personal vial guiando la circulación y obreros realizando tareas de mantenimiento.

En San Martín, la Ruta Nacional 34 presenta advertencias en la entrada a General Enrique Mosconi por grandes baches, animales sueltos, calzada irregular y demarcación deficiente. La Ruta Nacional 81 también está transitable con precaución por animales sueltos y malezas sobre la banquina, mientras que la Ruta Nacional 86 requiere mucha precaución por trabajos de pavimentación hasta Tonono.

En el sur provincial, la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, se encuentra transitable con mucha precaución por banquinas irregulares, baches y máquinas trabajando entre los kilómetros 1438 y 1440. También se advierte falta de mantenimiento desde el peaje de Cabeza de Buey hasta San José de Metán.

En Anta, la Ruta Nacional 16 está transitable con mucha precaución por paso de camiones y baches. Se recomienda extremar los cuidados en el sector del arroyo Matorras, kilómetro 622. En la Ruta Nacional 34, el informe advierte sobre mal estado general, malezas, baches y banquinas irregulares.

Para quienes circulen hacia los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 68 está transitable con mucha precaución desde La Merced hasta La Viña por calzada irregular. También se recomienda cuidado en la zona de Garganta del Diablo, el Anfiteatro y el camino hacia Cafayate, donde pueden registrarse deslizamientos y crecidas repentinas de arroyos en época de lluvias.

La Ruta Nacional 40 presenta distintos tramos transitables con precaución o mucha precaución, entre ellos Seclantás - Cachi, La Poma - Cafayate, San Antonio de los Cobres - Susques, Cachi - La Poma y La Dársena - Seclantás, con presencia de maquinaria vial en varios sectores.

En Los Andes, la Ruta Nacional 51 está transitable con mucha precaución en el tramo Santa Rosa de Tastil - Las Cuevas, por calzada irregular y falta de mantenimiento. También se pide cuidado desde La Silleta hasta Campo Quijano por baches y banquinas sin demarcación.

La Ruta Nacional 9, en el departamento La Caldera, se encuentra transitable con mucha precaución por baches en badenes, trabajos de mantenimiento y banquinas irregulares. En Salta Capital, se recomienda circular con precaución, especialmente en Circunvalación Oeste, donde hay obreros trabajando.

En cuanto a las rutas provinciales, hay advertencias por animales sueltos, calamina, pozos, bancos de arena y caminos de cornisa en distintos departamentos. Entre los sectores mencionados figuran las rutas provinciales 13, 18, 19, 33, 42, 47, 54, 55, 56 y 133, entre otras.

El informe recuerda que el estado de los caminos puede variar durante el día, especialmente ante cambios en las condiciones meteorológicas.