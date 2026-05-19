Frontera norte: pasos habilitados, demoras y recomendaciones

Los pasos fronterizos de Salta y Jujuy presentan distintas condiciones de circulación este martes 19 de mayo, según el informe difundido por Defensa Civil.

El Paso El Condado, que une Los Toldos con La Mamora, se encuentra habilitado las 24 horas. En tanto, el Paso Aguas Blancas - Bermejo también está habilitado durante toda la jornada, aunque se recomienda circular con precaución por posibles demoras.

En el caso del Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado de 9 a 19.15, bajo horario de invierno. De todos modos, las autoridades recomendaron informarse antes de salir hacia Chile, ya que el tránsito puede funcionar de manera intermitente por condiciones meteorológicas inestables.

El Paso Socompa, que une Argentina con Antofagasta, permanece cerrado. Por su parte, el Paso Misión La Paz - Pozo Hondo, hacia Paraguay, está habilitado de 7 a 20 horas.

También se informó que el Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, funciona de 6 a 20 horas, aunque se advierten demoras por controles. Además, se recomienda el uso de repelente por un brote de chikungunya en la zona de frontera.

El Paso Salvador Mazza - Yacuiba está habilitado las 24 horas, con la misma recomendación preventiva por chikungunya. En tanto, el Paso Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, se encuentra habilitado de 9 a 19, pero solo para transporte de cargas.

Finalmente, el informe señala que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.