Del álbum al hogar: la campaña de perritos mundialistas ya impulsa adopciones en Salta

Una campaña con estética de álbum de figuritas mundialistas se convirtió en una original herramienta para promover la adopción de perros rescatados en la ciudad de Salta.

La iniciativa fue difundida por el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”, dependiente del área de Bienestar Animal de la Municipalidad, y presenta a cada perro como una figurita, con su nombre, edad, porte y el equipo al que pertenece.

“Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, expresa el mensaje de la publicación, que invita a los vecinos a acercarse al predio para conocer a los animales disponibles.

Entre los perros publicados aparecen Trueno, Marcos, Pumba, Princesa, Pipo, Ñiaro, Nacho, Mufasa, Gael, India y Akira, de distintas edades y portes. La campaña busca visibilizar especialmente a perros adultos, muchos de los cuales esperan desde hace tiempo una oportunidad.

La propuesta tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y generó un aumento de consultas y visitas al Centro de Adopciones. Según publicó Gente de Salta, incluso ya se concretaron nuevas adopciones a partir de la campaña, entre ellas la de Pilo, uno de los perros que más llamó la atención por su particular aspecto.

Desde el área remarcan que la adopción debe ser una decisión responsable, ya que implica brindar cuidado, alimentación, espacio, atención veterinaria y acompañamiento durante toda la vida del animal.

Los interesados pueden acercarse al Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”, ubicado en avenida Gato y Mancha S/N, Villa Palacios.

La atención es de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.